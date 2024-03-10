«Мы слишком легко пропускаем голы». Аллегри — об игре «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре своей команды в матче 28-го тура Серии А с «Аталантой», который завершился со счётом 2:2.

«Я думаю, мы провели хорошую игру против хорошей команды, «Аталанта» здорово выполнила тот штрафной удар и забила второй гол, тогда как мы могли защищаться лучше.

Во втором тайме у нас тоже было больше решимости, выдержки и техники. Нам нужно улучшать нашу оборону, когда мы лидируем, потому что то же самое произошло против «Наполи» на прошлой неделе, да и до этого тоже. Мы слишком легко пропускаем голы», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» послей этой встречи набрал 58 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта», набравшая 47 очков, идёт шестой.