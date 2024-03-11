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Личка — об игре с «Зенитом» в Кубке России: уверен, что всё будет нормально

Личка — об игре с «Зенитом» в Кубке России: уверен, что всё будет нормально
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится 13 марта.

«Уверен, что всё будет нормально. Мы готовимся к игре с хорошим соперником. Знаем их качество работы с мячом, знаем качество их середины, плюс добавились Артур и Нино, который выиграл Кубок Либертадорес с «Флуминенсе». Этот игрок хорош с мячом и умеет хорошо выходить с мячом, нам будет тяжело. Но уверен, что всё решит спортивная борьба, не будем искать нефутбольных моментов», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России подопечные Лички набрали 38 очков и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Матч «Динамо» — «Зенит» начнётся в 20:15 мск. В первой игре «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

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