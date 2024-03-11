Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Нантом» в 25-м туре Лиги 1

Состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Марсель» и «Нант». Встреча прошла в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал 10 марта в 22:45 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Главным героем матча стал форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский нападающий забил по голу в каждом из таймов и принёс тем самым хозяевам победу.

Таким образом, «Марсель» набрал 39 очков. Он занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с 25 очками идёт 15-м.

Ранее 10 марта был сыгран ещё один матч 25-го тура Лиги 1, в котором «Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» — 2:2.