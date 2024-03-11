Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Нантом» в 25-м туре Лиги 1
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Состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Марсель» и «Нант». Встреча прошла в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал 10 марта в 22:45 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Нант
Нант
1:0 Обамеянг – 17' 2:0 Обамеянг – 79'
Главным героем матча стал форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский нападающий забил по голу в каждом из таймов и принёс тем самым хозяевам победу.
Таким образом, «Марсель» набрал 39 очков. Он занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с 25 очками идёт 15-м.
Ранее 10 марта был сыгран ещё один матч 25-го тура Лиги 1, в котором «Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» — 2:2.
Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Блас – 1' 0:2 Калимуэндо – 20' 1:2 Дэвид – 84' 2:2 Дэвид – 90+2'
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