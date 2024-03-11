«Мы не можем сейчас оступиться». Тренер «Реала» Анчелотти — о положении в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру своей команды в матче 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:0).

«Мы улучшили отношение, интенсивность, давление и циркуляцию мяча. Было не очень сложно выступить лучше, чем в среду. Мы счастливы, мотивированы и сосредоточены, потому что это важный момент сезона. В «Реале» ничья — это преддверие кризиса.

Когда не забивается второй гол, ты немного беспокоишься, но когда он забивается, бутылка откупоривается, и мы играем на своём лучшем уровне. Очки сейчас очень важны, и это очень важные три очка, как и следующие, потому что до конца осталось 10 матчей. Мы не можем сейчас оступиться», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 28 матчей. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от идущей второй «Жироны» на семь очков.