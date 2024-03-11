Гвардиола: Клопп вернётся, ему слишком нравится тренерская работа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп вернётся к работе после ухода из стана мерсисайдцев.

«Он вернётся. Ему слишком нравится эта работа. Что я могу сказать? Он сделал нашу команду сильнее, он сделал меня более сильным тренером. Желаю ему поскорее вернуться, футболу нужны такие личности», – приводит слова Гвардиолы BBC.

В январе немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. Он возглавил «красных» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с мерсисайдцами восемь трофеев.

Напомним, 10 марта 2024 года «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1 в рамках 28-го тура чемпионата Англии.