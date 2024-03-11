Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

Салах ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе после ухода немецкого специалиста Юргена Клоппа.

«Повлияет ли смена тренера на мою ситуацию в клубе? Нет-нет. Это жизнь, всё меняется. Из «Ливерпуля» уже уходили важные игроки и тренеры. Однажды я уйду из «Ливерпуля», но нет, уход Клоппа не повлияет на моё будущее», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Юрген Клопп прокомментировал игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android