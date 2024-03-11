Стало известно, какой испанский клуб может приобрести Роман Абрамович

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может приобрести новый футбольный клуб.

Как сообщает AS, бизнесмен заинтересован в покупке «Валенсии». Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьёзно улучшится.

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Напомним, Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. После санкций, выдвинутых против российских олигархов в 2022 году, бизнесмен принял решение продать английский клуб. В эпоху Абрамовича «Челси» за 19 лет пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в Клубном чемпионате мира.

«Валенсия» располагается на восьмой строчке испанской Примеры, набрав 40 очков в 27 матчах.

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