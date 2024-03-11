Андрей Кобелев назвал ошибку руководства «Краснодара» в зимнее межсезонье

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что «Краснодару» с текущим составом будет сложно бороться за чемпионство в РПЛ.

«В первой половине сезона я говорил, что если «Краснодар» мощно не усилится зимой, то ему будет тяжело. Тяжело претендовать на золотые медали, потому что несколько матчей в первой половине РПЛ «Краснодар» вырвал на зубах, не показывая чемпионской игры. У команды нет запаса прочности. Из-за того, что «быки» зимой не усилились, мы видели их игру, «Краснодар» мог и у «Рубина» выиграть, и с «Ростовом» сыграть по-другому. Но не увидел я запаса прочности», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 20 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 40 очков. «Краснодар», набравший 39 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).