«Барселона» может приобрести одного из лидеров сборной Украины

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Георгию Судакову, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечено, что футболист в курсе этой информации и это ему понравилось. Он заинтересован в возможности сменить клуб после завершения сезона и поиграть в АПЛ или Ла Лиге.

Также указано, что лидирует в борьбе за него «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что клаусула в его контракте составляет €150 млн. Об этом писал Фабрицио Романо. При этом авторитетный украинский журналист Виктор Вацко отмечал, что в новом контракте Георгия с «Шахтёром» клаусула не прописана вообще.

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Игроком также интересуются «Манчестер Сити» и «Бавария». Что касается «Барсы», то она на данный момент не сможет заплатить даже € 50 млн за игрока, которые, как утверждается, могли бы устроить донецкий клуб.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом».