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Стала известна причина, по которой Месси пропустил матч «Интер Майами»

Стала известна причина, по которой Месси пропустил матч «Интер Майами»
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему нападающий и капитан Лионель Месси пропустил матч регулярного чемпионата MLS с «Монреалем» (2:3).

«Ещё около недели назад мы договорились, что он пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых», — цитирует Мартино пресс-служба MLS.

Напомним, «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне.

В составе победителей забивали Фернандо Альварес, Матиас Кокаро и Ибрахим Сунуси. В составе «Интер Майами» отличились Леонардо Кампана и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси не вошёл в заявку на этот матч. Форвард Луис Суарес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника

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