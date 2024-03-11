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11 марта: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, результаты Индиан-Уэллса

Абрамович может приобрести «Валенсию», Капризов превзошёл Радулова. Главное к утру
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Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может приобрести «Валенсию», российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов превзошёл соотечественника Александра Радулова по голам за карьеру в НХЛ, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что останется в клубе после ухода Юргена Клоппа. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стало известно, какой испанский клуб может приобрести Роман Абрамович.
  2. Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
  3. Салах ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа.
  4. «Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Питтсбург», потерпевший шестое поражение в семи играх.
  5. Рублёв завершил участие на турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Легечке.
  6. Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
  7. Кудерметова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  8. «Интер Майами» без Месси проиграл «Монреалю», потерпев первое поражение в сезоне.
  9. Впервые за восемь лет в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков.
  10. Абаскаль не стал отвечать на вопрос об отставке из «Спартака» после поражения от «Факела».
  11. Старший тренер лыжной сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем, поливающим людей грязью.
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