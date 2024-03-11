Абрамович может приобрести «Валенсию», Капризов превзошёл Радулова. Главное к утру

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может приобрести «Валенсию», российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов превзошёл соотечественника Александра Радулова по голам за карьеру в НХЛ, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что останется в клубе после ухода Юргена Клоппа. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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