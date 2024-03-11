Абрамович может приобрести «Валенсию», Капризов превзошёл Радулова. Главное к утру
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может приобрести «Валенсию», российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов превзошёл соотечественника Александра Радулова по голам за карьеру в НХЛ, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что останется в клубе после ухода Юргена Клоппа. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стало известно, какой испанский клуб может приобрести Роман Абрамович.
- Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
- Салах ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле» после ухода Клоппа.
- «Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Питтсбург», потерпевший шестое поражение в семи играх.
- Рублёв завершил участие на турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Легечке.
- Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- Кудерметова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Интер Майами» без Месси проиграл «Монреалю», потерпев первое поражение в сезоне.
- Впервые за восемь лет в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков.
- Абаскаль не стал отвечать на вопрос об отставке из «Спартака» после поражения от «Факела».
- Старший тренер лыжной сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем, поливающим людей грязью.
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