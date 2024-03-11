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Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось

Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров объяснил причину поражения своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги с «Факелом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к «Факелу». Для футболиста «Спартака» никакого настроя на «Зенит» не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после «Зенита», когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как «Факел». Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать. На сборах мы готовились не только к «Зениту». Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Встреча закончилась победой подопечных Сергея Ташуева со счётом 2:0. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России. «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.

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