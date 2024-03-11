Игрок «Факела» Марков: поле в «Лужниках» — худшее, что я видел за 29 лет игры в футбол

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков прокомментировал состояние газона на поле стадиона «Лужники» во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Напомним, матч проходил в «Лужниках», так как лига запретила проводить игру на домашнем поле красно-белых из-за неудовлетворительного состояния газона.

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака», – лучшее, что я видел. А вот в «Лужниках», в игре против красно-белых, было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол это худшее поле, что я видел», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Напомним, 10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Встреча закончилась победой подопечных Сергея Ташуева со счётом 2:0. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России.