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Ловчев: «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь. «Спартак» мучается на поле, безобразие

Ловчев: «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь. «Спартак» мучается на поле, безобразие
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что исход Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 уже предрешён — «Зенит» станет чемпионом. Также Ловчев жёстко раскритиковал «Спартак» за поражение в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом». Красно-белые на домашнем поле уступили воронежцам со счётом 0:2. Ловчев назвал такой результат безобразием, а игру «Спартака» — мучением.

«Спартак» мучался на футбольном поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. То, что я сегодня видел, это безобразие, о котором кто‑то должен им говорить в лицо. Нельзя же до такой степени быть безразличными! Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы.

«Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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