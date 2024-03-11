«Если он расстроен, это хорошо». Гвардиола — о замене Де Брёйне в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о недовольстве полузащитника Кевина Де Брёйне после замены в матче 28 тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» (1:1). Напомним, футболист был заменён на 69-й минуте, уходя с поля бельгиец высказал своё недовольство Гвардиоле, после чего занял своё место на скамейке запасных. Вместо Кевина на поле вышел Матео Ковачич.

«Мне это нравится. Если он расстроен, это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватает. После этого мы стали играть лучше. Что я могу сказать Кевину? Он важен и нужен нам. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была не в наших руках, и мы должны были сделать что-то, чтобы вернуть её себе.

Нам нужен был игрок, который держит мяч. Дело не в прессинге. Дело не в его игре, Матео очень хорош в этом… Мы были довольны Кевином. Это не проблема. Мы в порядке», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.