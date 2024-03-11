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«Если он расстроен, это хорошо». Гвардиола — о замене Де Брёйне в игре с «Ливерпулем»

«Если он расстроен, это хорошо». Гвардиола — о замене Де Брёйне в игре с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о недовольстве полузащитника Кевина Де Брёйне после замены в матче 28 тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» (1:1). Напомним, футболист был заменён на 69-й минуте, уходя с поля бельгиец высказал своё недовольство Гвардиоле, после чего занял своё место на скамейке запасных. Вместо Кевина на поле вышел Матео Ковачич.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

«Мне это нравится. Если он расстроен, это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватает. После этого мы стали играть лучше. Что я могу сказать Кевину? Он важен и нужен нам. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была не в наших руках, и мы должны были сделать что-то, чтобы вернуть её себе.

Нам нужен был игрок, который держит мяч. Дело не в прессинге. Дело не в его игре, Матео очень хорош в этом… Мы были довольны Кевином. Это не проблема. Мы в порядке», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

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