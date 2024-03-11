Клаттенбург: арбитр должен был назначить пенальти в матче между «Ливерпулем» и «Ман Сити»

Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург считает, что главный арбитр матча 28-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:1) Майкл Оливер допустил ошибку, не назначив пенальти после столкновения вингера «горожан» Жереми Доку с хавбеком «красных» Алексисом Мак Аллистером. Напомним, рассматриваемый эпизод произошёл в дополнительное ко второму тайму время матча на «Энфилде».

«Ливерпуль должен был получить пенальти, но в этом и заключается проблема Премьер-лиги — судьи допускают ошибки, и VAR им не помогает. Мяч отскочил вверх, Мак Аллистер выдвинулся ему навстречу, а Доку поднял ногу и ударил Алексиса в грудь. За пределами штрафной площади это был бы фол в любой день недели.

То, что это произошло в штрафной, не означает, что это внезапно превратилось в чистый поединок. Независимо от масштаба матча и того факта, что это произошло на 98-й минуте, это был инцидент, достойный пенальти», — написал Клаттенбург в своей колонке для Daily Mail.