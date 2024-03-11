Пиоли: будущее неопределенно для всех, не говоря уже о тренере большого клуба

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о своём будущем в итальянском клубе.

«Я продолжаю говорить, что клуб заставляет меня работать в наилучших возможных условиях, что я тренирую очень отзывчивую и качественную команду. Слишком много разговоров о будущем, будущее неопределенно для всех, не говоря уже о тренере большого клуба. Мы все сосредоточены на нынешней и следующей игре, это самое главное.

Здесь, в «Милане», я переживаю нечто исключительное. Я всё отдавал и отдаю с тех пор, как присоединился к «россонери», и получил очень многое от каждого. Многое также означает много критики, но это нормально, и я могу только быть счастливым, но, прежде всего, мотивированным в том, чтобы попытаться продлить это как можно дольше», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 28 матчей.