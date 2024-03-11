Тикнизян: у Ньямси и Хамулича хороший уровень, но особой разницы с россиянами не увидел

Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян оценил уровень новичков московской команды — Жерзино Ньямси и Саида Хамулича.

«У наших новичков — Ньямси и Хамулича — достаточно хороший уровень. Жерзино вообще стал игроком стартового состава. Он большой молодец, мне очень импонирует как человек и футболист. Что касается Хамулича, то у него большой потенциал. Надеюсь, что он сейчас адаптируется и сможет продемонстрировать что-то хорошее в «Локомотиве».

Особой разницы в уровне между россиянами и новичками, которые пришли из Лиги 1, я не увидел. Тут больше вопрос в психологии. У нас обученные воспитанники, которым если дать шанс и немного потерпеть, то они тоже смогут себя проявить. Например, Батраков и Щетинин, на мой взгляд, очень хорошо провели сборы. У нас хорошая молодёжь», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.