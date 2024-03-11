Глебов: во время игры с «Краснодаром» вспомнил прошлое поражение — стало страшновато

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что по ходу матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1) вспомнил прошлые игры жёлто-синих, в которых команда Валерия Карпина упускала победы в концовках встреч.

«Были воспоминания прошлой игры и матча, который был два-три года назад, когда мы за две или четыре минуты пропустили два мяча — сыграли 2:2. Где-то промелькнули эти мысли и стало страшновато. Хотя, если брать по игре, я считаю, что мы доминировали на поле, и это ещё больше вызывало испуг, что можно упустить такую игру», — приводит слова Глебова издание «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00.