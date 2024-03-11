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Игрок «Динамо»: Бессмертный: Тюкавин — самый сильный нападающий России

Игрок «Динамо»: Бессмертный: Тюкавин — самый сильный нападающий России
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный поделился мнением о форварде бело-голубых Константине Тюкавине.

«С Костей очень приятно играть, любой пас может принять, забить. Мастер, который может реализовать даже не стопроцентный момент. Тюкавин — самый сильный нападающий России по моему мнению», — приводит слова Бессмертного «Матч ТВ».

21-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

После 20 сыгранных туров в активе московского «Динамо» 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

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