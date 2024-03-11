Юпамекано отреагировал на слухи о возможном уходе из «Баварии»

Французский защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос о том, рассматривает ли он возможность ухода из мюнхенского клуба. Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что руководство клуба рассматривает возможность ухода футболиста из-за большого количества ошибок.

«Нет, ни в коем случае. У меня контракт до 2026 года, я чувствую себя хорошо в клубе и со своими товарищами по команде. Я хочу остаться в «Баварии» и буду продолжать настаивать. Ведутся ли переговоры с боссами клуба? Нет, нет. Слухи? Это футбол», — приводит слова защитника Bayern & Germany.

Французский защитник перешёл в «Баварию» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 42,5 млн. В нынешнем сезоне Юпамекано провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.