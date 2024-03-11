Бушманов: Черчесов сейчас более простой и подходящий вариант для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Что касается Ивича с Черчесовым, то оба тренера сильные и могли бы работать в «Спартаке». Другое дело, что Ивич сейчас связан контрактом с «Краснодаром» и ведёт борьбу за чемпионство. Не знаю, насколько это реально. Вопрос: захочет сам Ивич уходить и оставлять команду? Черчесов сейчас свободен, поэтому это более простой и подходящий вариант для «Спартака».

Если говорить об Абаскале, тренер всегда зависит от результата. Если результатов нет, то безусловно он может быть уволен в любой момент после любого матча», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.