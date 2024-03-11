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Хавбек «Реала» Гюлер: надеюсь, после дебютного гола мои дела наладятся

Хавбек «Реала» Гюлер: надеюсь, после дебютного гола мои дела наладятся
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Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о забитом голе в ворота «Сельты» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

«Я очень рад быть в «Реале». Это лучший клуб в мире, и, несмотря на все сложности, я верю, что у меня есть качества и характер, чтобы преодолеть трудный этап. До сих пор сезон был для меня не очень простым, но я надеюсь, что после этого гола дела пойдут лучше», — приводит слова Гюлера известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, 19-летний Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

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