Талалаев: на матч с «Краснодаром» выйдет смешанный состав «Химок», у кого меньше практики

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался в преддверии четвертьфинального матча Пути регионов плей-офф Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра между командами состоится 12 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.

«С «Краснодаром» выйдут те игроки, у которых мало практики? Будут смешанные составы, игроки, у которых меньше практики. Юзепчук и Степанов? У Юзепчука вообще пока мало игрового времени, тем более для игрока его уровня, который приходит. Поэтому, наверняка, он будет больше играть. Будем принимать решение конкретно в день игры», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Отметим, что «Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 42 очка в 22 матчах этого сезона. «Краснодар» упустил лидерство в Российской Премьер-Лиге, уступив накануне «Ростову».