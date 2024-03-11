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Агент Руя Витории ответил на вопрос о возможном возвращении тренера в «Спартак»

Агент Руя Витории ответил на вопрос о возможном возвращении тренера в «Спартак»
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Агент Мохаммед Афзал, который представляет интересы бывшего тренера «Спартака» Руя Витории, ответил на вопрос о возможном возвращении португальского специалиста в московский клуб.

«Готов ли Руй Витория рассматривать предложение о возвращении в «Спартак»? В данный момент Витория взял паузу в тренерской карьере», –приводит слова Афзала Metaratings.

Напомним, Руй Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Летом 2022 года он возглавил сборную Египта. Команда под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Несколько недель назад Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной команды Витории по итогам Кубка африканских наций.

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