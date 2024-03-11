Игрок «Факела» Квеквескири: две победы над «Спартаком» с общим счётом 4:0 — закономерность

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал выигрыш своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), а также высказался о том, что это победа стала второй для «воронежских наглецов» над красно-белыми в нынешнем сезоне.

«Счёт со «Спартаком» в этом сезоне — две победы, разница 4:0? Наверное, это закономерность в нынешнем сезоне. Но в первом нашем сезоне РПЛ они нас прибили и там, и здесь.

Ничего неожиданного в таком результате нет? Знаете, что важно? Победу и три очка дают не [только] за «Спартак». Мне без разницы, с кем играть — со «Спартаком», «Уралом» или «Ахматом», с «Зенитом». Три очка дают за [любую] победу. Мы уважаем все команды, боремся, стараемся победить», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Напомним, в 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» с аналогичным счётом — 2:0.

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.