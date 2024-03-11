Круговой забил красивый гол из-за штрафной за «Зенит-2»

Защитник Данил Круговой забил красивый гол ударом из-за штрафной в товарищеском матче «Зенита-2» с обладателями Кубка Киргизии «Мурас Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

На 50-й минуте сине-бело-голубые получили право на угловой удар. После короткого розыгрыша Круговой оказался недалеко от угла штрафной площади и принял решение нанести удар. Мяч попал в самый угол ворот «Мурас Юнайтед» и счёт стал 1:1.

Видео из телеграм-канала «Газпром»-Академия ФК «Зенит»

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года. Защитник был переведён до конца сезона во вторую команду «Зенита».

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.