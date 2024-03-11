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Радимов: честь и хвала «Факелу», они по делу выиграли у «Спартака»

Радимов: честь и хвала «Факелу», они по делу выиграли у «Спартака»
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Напомним, воронежцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Поражение «Спартака» от «Факела» — самый большой сюрприз из матчей в воскресенье. Если бы перед началом чемпионата меня спросили про это, я бы точно сказал, что воронежский клуб вылетит без вариантов.

Но «Факелу» честь и хвала, за всё, что он делает, с приходом Сергея Ташуева на пост главного тренера команда встрепенулась. Они выиграли по делу у «Спартака», болельщиков «Факела» порадовали в «Лужниках», приятно было смотреть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

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