Радимов: честь и хвала «Факелу», они по делу выиграли у «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Напомним, воронежцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«Поражение «Спартака» от «Факела» — самый большой сюрприз из матчей в воскресенье. Если бы перед началом чемпионата меня спросили про это, я бы точно сказал, что воронежский клуб вылетит без вариантов.

Но «Факелу» честь и хвала, за всё, что он делает, с приходом Сергея Ташуева на пост главного тренера команда встрепенулась. Они выиграли по делу у «Спартака», болельщиков «Факела» порадовали в «Лужниках», приятно было смотреть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.