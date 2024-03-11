Игрок «Сочи» Юсупов: у Морено огромный энтузиазм, который передаётся и команде

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал выступления «барсов» после возобновления Российской Премьер-Лиги, а также высказался о влиянии главного тренера Роберта Морено команду.

«К сожалению, весной пока не выигрываем, но игра обнадёживает. Как по мне, с «Балтикой» были лучше, с «Локомотивом» играли на равных, с такой серьёзной командой на выезде. Могли даже выйти вперёд, и это даёт оптимизм. Надеемся, что и победы будут дальше.

У Морено огромный энтузиазм, который передаётся и команде. Все мы оптимистично смотрим на концовку чемпионата. К сожалению, оказались в такой ситуации, но оптимизм у нас есть», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Сочи» после 20 сыгранных туров в РПЛ заработал 13 очков и расположился на последней, 16-й строчке.