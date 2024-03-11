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Президент РФС ответил на вопрос о возможном продлении контракта Карпина в сборной России

Президент РФС ответил на вопрос о возможном продлении контракта Карпина в сборной России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. По словам футбольного чиновника, будущее Карпина в национальной команде будет обсуждаться в конце весны или начале лета.

«Мы еще не обсуждали будущее — сделаем это в мае-июне. Давайте мы проведем ближайшие сборы. Ближе к окончанию сезона начнем обсуждать вопросы будущего.

Имеет ли значение товарищеский матч с Сербией? Это важный матч для всех: для РФС, для футбольной общественности, болельщиков и игроков, для тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к нему серьезно и проведем его на хорошем уровне", — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборная России проведёт два товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).

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