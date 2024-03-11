Хавбек «Спартака» Умяров: в поражении от «Факела» можно винить только себя

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2)

«Какие у команды амбиции на остаток сезона? Цель — побеждать в каждом матче, сегодняшняя игра не была исключением, но не получилось. В этом можно винить только себя, «Факел» подстроился под нас. Они играли в свою игру, а мы не сумели адаптироваться к этому по ходу матча», — приводит слова Умярова Legalbet.

Напомним, в 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» с аналогичным счётом — 2:0. На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.