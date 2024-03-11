Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Чернов: «Ростов» — футбольная столица юга

Евгений Чернов: «Ростов» — футбольная столица юга
Комментарии

Защитник «Ростова» Евгений Чернов после победы своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (2:1) высказался о звании футбольной столицы юга страны. Отметим, что крайний защитник раньше выступал в составе «быков».

«Футбольная столица юга? Посмотрите назад, и вы всё увидите (указывает на баннер «Ростова» — Прим. «Чемпионата»). Там написано «Ростов»? Значит, да», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 27 очков в 20 матчах. Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар», который уступил «Ростову», занимает второе место. Подопечные Владимира Ивича отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Материалы по теме
Капитан «Ростова» Глебов: игроки «Краснодара» недовольны судейством? На что жаловаться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android