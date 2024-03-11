«Лечче» уволил главного тренера за удар игрока «Вероны» после матча

Итальянский футбольный клуб «Лечче» объявил об уходе Роберто Д'Аверсы с постав главного тренера команды после инцидента, случившегося по окончании матча 28-го тура Серии А с «Вероной» (0:1). После финального свистка арбитра наставник хозяев подошёл к нападающему Тома Анри и нанёс ему удар головой в лицо. Отметим, что на 90+7-й минуте Анри был удалён с поля.

«После событий, произошедших в конце матча «Лечче» — «Верона», футбольный клуб «Лечче» объявляет, что тренер Роберто Д'Аверса освобождён от своих обязанностей. Тренера и его персонал благодарят за проделанную работу», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После 28 сыгранных матчей «Лечче» находится на 15 месте в турнирной таблице. В активе команды 25 очков.