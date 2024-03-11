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«Санкционное давление усиливается». Президент РФС высказался об изоляции футбола России

«Санкционное давление усиливается». Президент РФС высказался об изоляции футбола России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о диалоге с УЕФА на фоне отстранения российского футбола от международных соревнований. Функционер отметил, что санкционное давление на Россию усиливается, что мешает возвращению на международную футбольную арену.

«Продолжается ли диалог с УЕФА по поводу двойных стандартов в отношении к России и Израилю? Диалог продолжаем, но пока никаких изменений нет. Вы видите, что санкционное давление усиливается и в экономике, и в спорте. Поэтому в данный момент вряд ли стоит ждать каких-то положительных изменений. Но все достаточно быстро меняется, поэтому через какое-то время изменения возможны», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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