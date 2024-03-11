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Чалов: пока рано говорить, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона

Чалов: пока рано говорить, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о работе команды во время паузы на игры сборных, а также высказался об итоговом месте армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, всегда хочется чаще играть и меньше готовиться. В паузу на сборные у команды будет микро-сбор. Все футболисты хотят играть. Думаю, что в эту паузу сделаем коррективы и подправим какие-то моменты, и будем дальше играть. Это обычная история.

Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона, чтобы я был доволен. Выше «Зенита»? Пока рано», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 20 сыгранных матче ЦСКА находится на четвёртом месте в таблице РПЛ. В активе красно-синих 32 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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