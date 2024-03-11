Ираклий Квеквескири назвал цель «Факела» в этом сезоне

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири после победы своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) высказался о результатах команды после возобновления чемпионата, а также высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Шесть очков было бы лучше. Но четыре – это тоже неплохо. В футболе лидеры — это только на бумаге. Против них выходят такие же живые люди. Кому больше повезёт, кто лучше сконцентрируется и будет более дисциплинирован, тот и побеждает.

Цели «Факела» в этом сезоне? Не просто сохраниться в РПЛ, а подняться выше в таблице», — приводит слова Квеквескири «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.