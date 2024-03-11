Нападающий «Факела» Марков: два раза за сезон обыграть «Спартак» безумно приятно

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Эмоции от победы над «Спартаком» в «Лужниках» прекрасные. В том числе тут заслуга наших болельщиков, они гнали нас сегодня вперёд и помогли добиться необходимого результата. Было ощущение, что играли дома. Хотя стоит отметить, что у нас почти на каждом выезде столько болельщиков. Везде, где не ходят много людей на стадион, мы играем, как дома. Поэтому эмоции только положительные, два раза за сезон обыграть «Спартак» безумно приятно», — приводит слова Маркова Legalbet.

Напомним, в 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» с аналогичным счётом — 2:0. На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.