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Пятибратов: мало специалистов ответят, в какую игру играет «Спартак» — вопросы к тренеру

Пятибратов: мало специалистов ответят, в какую игру играет «Спартак» — вопросы к тренеру
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о нестабильной игре московского «Спартака».

«Я всегда поддерживаю и солидарен с тренерами. Но в ситуации со «Спартаком» есть фактор: когда я был тренером «Факела», не видел в игре «Спартака» какой-то системы. Когда тренер долго работает с командой, такие вещи должны прослеживаться. Я не могу для себя чётко понять, насколько «Спартак» умеет позиционно атаковать.

Есть стилистические «Краснодар», «Ростов», «Динамо», где понятно, какая игра у команды. Если посмотреть в долгую, то мало специалистов ответят, в какую игру играет «Спартак». Команда настолько непредсказуема: могут выдать шедевральный матч, а потом провалиться. Это уже вопросы к тренеру», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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