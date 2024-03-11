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Котов: какое впечатление произвёл «Спартак»? Впечатление произвёл «Факел»

Котов: какое впечатление произвёл «Спартак»? Впечатление произвёл «Факел»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался по итогам игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежской командой и московским «Спартаком» (2:0).

«Какое впечатление произвёл «Спартак»? Впечатление произвёл «Факел». А «Спартак» пусть сам разбирается», — приводит слова Котова издание «РБ Спорт».

Отметим, что после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает шестое место. В следующем матче внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Оренбургом». Игра состоится 30 марта и пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

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