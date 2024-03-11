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Гладилин: в России достаточно специалистов, способных тренировать «Спартак»

Гладилин: в России достаточно специалистов, способных тренировать «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в России хватает специалистов, которые могли бы тренировать красно-белых.

«Черчесов — опытный специалист, проявивший себя работой во многих клубах, в том числе и зарубежных. Успешно работал в сборной. Всё зависит от того, какую задачу для дальнейшего развития ставят руководители «Спартака». Станислав умеет добиваться успеха. Но зацикливаться на одной кандидатуре не нужно.

Есть Карпин, Юран, тот же Ивич. В России достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы тренировать «Спартак». Но большинство из них уже работают в клубах, а Черчесов безработный, ему надо трудоустраиваться», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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