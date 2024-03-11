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Квеквескири — о газоне в «Лужниках»: хороший, «Факел» же привык в болоте играть

Квеквескири — о газоне в «Лужниках»: хороший, «Факел» же привык в болоте играть
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Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе «Лужники» после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Напомним, встреча проходила в «Лужниках», так как лига запретила проводить игру на домашнем поле красно-белых из-за неудовлетворительного состояния газона.

«Хороший газон, просто немного вязкий. Но мы же привыкли в болоте играть. Про «Факел» постоянно говорят, что у нас плохое поле, но мы счастливы, что у нас такое поле. Для кого-то оно плохое, а для нас великолепное. Какая разница, где играть: на асфальте или на зелёном поле? Главное – победа», — приводит слова Квеквескири «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

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