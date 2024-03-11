Руслан Пименов: «Динамо» — претендент на чемпионство, им благоволит удача

Бывший игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» — претендент на чемпионство. Они здорово включились в борьбу, а «Краснодар» по двум пошедшим турам весны меня не впечатлил и растерял своё преимущество. Многое решат матчи непосредственно между этими командами.

На сегодняшний день нападение «Динамо» выглядит очень хорошо. Есть проблемы в обороне, но пока удача благоволит. В матче с «Ахматом» всё могло измениться», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Динамо» набрало 38 очков за 20 матчей и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У лидера РПЛ, «Зенита», 40 очков. Второе место занимает «Краснодар», на счету которого 39 очков.