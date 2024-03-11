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Эрик Дайер — о хет-трике Кейна «Майнцу»: от всей души рад за Гарри

Эрик Дайер — о хет-трике Кейна «Майнцу»: от всей души рад за Гарри
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Защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался об игре нападающего мюнхенцев Гарри Кейна в матче 25-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (8:1).

«Да, я был очень близок к тому, чтобы забить! Но Гарри украл мой гол (смеётся). Я от всей души рад за него, что он смог оформить этот хет-трик. Тем не менее, было бы очень здорово, если бы я забил сам. Я действительно попробовал всё, но вратарь отразил мой удар», — приводит слова Дайера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 25 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. От лидирующего «Байера» команду Томаса Тухеля отделяет 10 очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «Дармштадтом».

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