В «Локомотиве» рассказали о возможности продления контракта с Галактионовым

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Михаил Михайлович — главный тренер «Локомотива», наши отношения рабочие, они достаточно нормальные, поэтому жёстких условий, как с игроками, в нашем контракте с ним нет. Пока это даже не тема для разговора. Вопрос с продлением контракта мы можем решить в техническом режиме», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Галактионов возглавил московский «Локомотив» в ноябре 2022 года. В нынешнем сезоне после 20 туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.