Тикнизян заявил, что не собирается переходить в «Зенит» и даже не вёл с ним переговоры

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не собирается переходить в «Зенит» и мечтает о переезде в Европу. Футболист отметил, что даже не вёл переговоры с сине-бело-голубыми, когда в СМИ активно распространялась информация о его скором переезде в клуб из Санкт-Петербурга. Слова Тикнизяна приводит издание «РБ Спорт».
— В декабре прошлого года вы говорили, что не будете переходить в «Зенит», если поступит предложение…
— Вам сразу вопрос — я перешёл в «Зенит»?
— Нет, но при этом вы вели с ними переговоры.
— Вы откуда это знаете? Вы верите тому, что пишут в СМИ?
— Переговоров не было?
— Не было.
— Ваша позиция: «В «Зенит» я не буду переходить». Она остаётся неизменной?
— Совершенно верно.
— Эта позиция касается только «Зенита»? Или, может, и других российских клубов — допустим, «Спартак»?
— Как я говорил ранее, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность.