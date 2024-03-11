Божин — о победе «Факела» над «Спартаком»: играют в первую очередь люди, а не деньги

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Мы попытались играть где‑то один в один, часто бегали за нападающими почти по всему полю. Сыграли от того, что физически хорошо готовы в организации игры в обороне.

Общая стоимость игроков «Факела» составляет € 11 млн, а «Спартак» зимой одного Манфреда Угальде купил за € 13 млн? Это говорит о том, что на поле играют в первую очередь люди, а не деньги. Только об этом говорит», — сказал Божин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Божин выступает за «Факел» с лета 2022 года. В этом сезоне защитник провёл за воронежцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.