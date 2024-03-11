Джикия: хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Факела»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия принёс извинения болельщикам клуба за поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2), а также поделился мыслями об игре красно-белых.

«Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. С «Факелом» в первую очередь не получилось забить, и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру», — приводит слова Джикии Sport24.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.