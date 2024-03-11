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Игрок «Сочи» Кравцов: Морено — топ-тренер, скоро мы будем играть лучше

Игрок «Сочи» Кравцов: Морено — топ-тренер, скоро мы будем играть лучше
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о работе нового главного тренера южан — испанца Роберта Морено Гонсалеса.

«Морено применяет свои знания и европейский опыт в тренировочном процессе, у него есть особенности. Теперь у команды другая игра и футболисты, всё по-другому. Если говорить о его человеческих качествах, то он открытый, добрый и отзывчивый, его можно назвать мотиватором. Топ-тренер.

Команда сильно поменялась, сейчас мы собираемся как коллектив, до сих пор связи срастаются. Думаю, что скоро мы наладим их окончательно и будем играть лучше» — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 20 туров команда набрала лишь 13 очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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