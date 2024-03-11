«Спартак» не слабый, просто мы сильные». Форвард «Факела» Марков — о победе в 20-м туре

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором его команда в «Лужниках» оказалась сильнее московского «Спартака» (2:0). Форварду воронежцев удалось реализовать пенальти на 37-й минуте. В игре первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата России «Факелу» удалось обыграть красно-белых с аналогичным счётом.

«Никакого секрета в двух победах над «Спартаком» нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера. Перед матчем досконально разобрали игру «Спартака». Смотрели, как они играли на сборах и с «Зенитом». Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику.

В чём «Спартак» оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли», — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.ру».

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.