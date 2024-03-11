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Игрок «Сочи» Юсупов высказался об объявлениях решений судей после VAR

Игрок «Сочи» Юсупов высказался об объявлениях решений судей после VAR
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о судейском нововведении в чемпионате России по футболу, в соответствии с которым арбитры объявляют всему стадиону о своём решении после просмотра видеоповтора.

«Даже не задумывался о нововведении с объявлением решений судей. На игроков это по сути никак не влияет. Для зрителя это, конечно, хорошо. Думаю, что можно было ввести эту систему и раньше. Как в хоккее», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, впервые в истории Российской Премьер-Лиги судья объявил решение на весь стадион в матче 20-го тура между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2), который состоялся в воскресенье, 10 марта. На 75-й минуте матча арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'
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