Игрок «Сочи» Юсупов высказался об объявлениях решений судей после VAR

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о судейском нововведении в чемпионате России по футболу, в соответствии с которым арбитры объявляют всему стадиону о своём решении после просмотра видеоповтора.

«Даже не задумывался о нововведении с объявлением решений судей. На игроков это по сути никак не влияет. Для зрителя это, конечно, хорошо. Думаю, что можно было ввести эту систему и раньше. Как в хоккее», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, впервые в истории Российской Премьер-Лиги судья объявил решение на весь стадион в матче 20-го тура между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2), который состоялся в воскресенье, 10 марта. На 75-й минуте матча арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.